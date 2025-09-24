Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Александр Гуцан Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором РФ, освободив его от должности полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе президента, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

Гуцан родился в 1960 году. Работал в органах прокуратуры с 1989 года. В 2005-2007 годах занимал должность замдиректора Федеральной службы судебных приставов. С 2007 по 2018 гг. был заместителем генпрокурора РФ.

В 2018 году был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.