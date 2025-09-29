Хуснуллин проверил строительство комплекса Верховного суда и нового здания МДТ в Петербурге

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил строящийся комплекс зданий Верховного суда и стройплощадку нового здания Малого драматического театра - Театра Европы, говорится сообщении, размещенном в понедельник на сайте российского кабинета министров.

"Санкт-Петербург - это город с богатой историей и красивейшей архитектурой. Наша задача как строителей - обеспечить качественное строительство новых объектов, которые впишутся в облик исторической застройки и будут долгие годы служить жителям и гостям северной столицы. Так, в ходе осмотра комплекса для Верховного суда с участниками строительства обсудили решение текущих вопросов. Проект сложный, важно сохранять стабильный темп работ", - отметил Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время на двух объектах - в здании Верховного суда и жилом комплексе - выполняются бетонные работы, в зданиях Судебного департамента, инженерного корпуса и Дворца танца Б.Эйфмана продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Как отмечается в сообщении, реализация проекта по строительству Малого драматического театра - Театра Европы началась в 2012 году. В 2021 году объект передали компании "Единый заказчик в сфере строительства". В настоящее время специалисты завершили устройство витражей и архитектурной подсветки, монтируют инженерные сети и гидроизоляцию, продолжается отделка фасадов. Объект находится на контроле Президента Владимира Путина.

"По итогам осмотра строящегося театра вице-премьер поручил коллегам нарастить темп работ и увеличить количество рабочих", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.