Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Все регионы России включились в масштабную программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Развёрнута масштабная программа социально-экономического развития. (...) В неё включилась вся страна, все регионы России. Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов на Донбассе и в Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодёжные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог," - говорится в обращении Путина по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В своем обращении Путин подчеркнул, что будут обеспечены необходимые условия, чтобы раскрыть промышленный, аграрный, научный, культурный потенциал Донбасса и Новороссии.