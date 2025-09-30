Поиск

Власти Чукотки намерены разобраться с дефицитом субсидируемых продуктов до 10 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Властям Билибинского района Чукотки поручено решить проблему дефицита продуктов, поставляемых по субсидированным ценам, до 10 октября, сообщает во вторник департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

"Обеспечение социально значимыми продуктами - прямая обязанность главы района. Главе района поставлена задача обеспечить наличие необходимого продовольствия в срок до 10 октября", - говорится в сообщении.

Проверка наличия социально значимой продукции в муниципальных магазинах округа, проведенная департаментом, показала, что в Билибинском районе в некоторых магазинах на полках не хватает товаров. Так, отсутствуют яйца, молоко, вместо свежих овощей - товарозаменители.

По данным департамента, в Билибинский район доставлены 11 контейнеров с социально значимыми продуктами. Овощи в ряде сел начинают поступать в продажу.

На прошлой неделе региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщило, что в отдаленных населенных пунктах Чукотки отмечается дефицит продуктов, которые поставляются по субсидированным ценам. В регионе 11 лет реализуются мероприятия в рамках госпрограммы по субсидированию обеспечения жителей округа социально значимыми продовольственными товарами. В этот перечень входят 40 наименований продуктов, цены на которые в разы ниже, чем в коммерческом торговом секторе.

Прокуратура округа начала проверку по сообщениям о перебоях в обеспечении продовольствием отдаленных населенных пунктов Чукотки.

Чукотка Общероссийский народный фронт (ОНФ) Билибинский район
