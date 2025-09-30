Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы данных МВД.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - написано в базе.

В середине сентября Генпрокуратура подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются председатель совета директоров "Корпорация СТС" Татьяна Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять около 40 компаний.

29 сентября Чемезов был задержан по делу о мошенничестве, во время допроса ему потребовалась госпитализация. В больнице его осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь, а затем его вернули в изолятор временного содержания, говорила "Интерфаксу" его адвокат Мария Кириллова.