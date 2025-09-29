Задержанного бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова госпитализируют

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову стало плохо во время допроса, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Мария Кириллова.

"Сильно ухудшилось состояние здоровья. В итоге посреди допроса следователем была вызвана скорая помощь, потому что ему (Чемезову - ИФ) стало плохо. Только что повезли госпитализировать в первую городскую больницу", - сказала Кириллова.

Она также уточнила, что ее подзащитный по состоянию здоровья нуждается в специализированном питании не реже раза в три часа. Однако, по ее словам, Чемезову не давали есть и пить с восьми утра.

Ранее сообщалось, что Чемезов был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.

25 сентября он был освобожден от должности вице-губернатора. До официального формирования нового правительства после выборов главы региона оставался в должности вице-губернатора с приставкой "и. о.".

Чемезов является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.