Обжалован арест главы совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных обжаловала ее меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Антон Алешкевич.

"Да, жалоба подана", - сказал он.

Защита совладельца "Корпорации СТС" Алексея Боброва также обжаловала его арест.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на месяц и 25 дней Боброва и Черных. В рамках дела о хищении бюджетных средств также были задержаны исполняющий обязанности гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Позже суд отпустил Носкова, а Боликова арестовал на месяц и 25 суток.

В середине сентября Генпрокуратура подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский суд продолжит рассмотрение иска 6 октября.