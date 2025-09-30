Поиск

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: Анна Майорова/TAСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов находится в статусе обвиняемого по делу о мошенничестве, сообщила во вторник "Интерфаксу" его адвокат Мария Кириллова.

"Да, обвинение действительно предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Чемезов вину не признает", - сказала собеседница агентства.

По ее информации, судебное заседание, на котором Чемезову будут избирать меру пресечения, состоится в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в среду в 9:00.

Ранее бывший вице-губернатор был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, после чего при допросе его состояние ухудшилось, и Чемезова госпитализировали. Позже его доставили из больницы в изолятор временного содержания.

25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. До официального формирования нового правительства после выборов главы региона он оставался в должности вице-губернатора с приставкой "и. о.".

Чемезов является одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Ответчиками также являются бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов и другие.

В общей сложности Генпрокуратура требует изъять в доход РФ порядка 40 компаний.

Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 6 октября начнет рассматривать дело по существу.

Свердловская область Олег Чемезов
