Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Олег Чемезов Фото: ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Мария Кириллова.

"Да. Обвинение пока не предъявлено. Задержание в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 УК (мошенничество - ИФ)", - сказала она.

По ее информации, 30 сентября ее подзащитному могут избрать меру пресечения.

Ранее адвокат Чемезова Михаил Яшин сообщил, что его клиента вызвали на допрос.

25 сентября Олег Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора. До этого он оставался и.о. вице-губернатора.

Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства ООО "Корпорация СТС", ООО "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО "Курганская ТЭЦ" и других активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Иск был подан в Ленинский суд Екатеринбурга, основные слушания по делу должны начаться 29 сентября. Всего в иске фигурируют 34 ответчика, из них 14 - физические лица. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять около 40 компаний.

Ранее сообщалось, что у Чемезова и его бывшей жены в порядке обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры арестованы счета. Также сообщалось, что Ирине Чемезовой вменили мошенничество и поместили ее под домашний арест. Вины она не признает, говорил адвокат Яшин.