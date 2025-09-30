ЦБ хочет ввести в обращение обновленную банкноту в 500 руб. во II полугодии 2026 г.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует ввести в обращение обновленную банкноту номиналом 500 рублей во втором полугодии 2026 года, заявил зампред ЦБ Сергей Белов.

"Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сообщил Белов на заседании консультативного совета, на котором обсуждались символы для новой купюры 500 рублей.

"Мы целимся на второе полугодие следующего года - это выпуск в обращение. С учетом адаптации оборудования где-то, наверно, в течение года (после выпуска в обращение - ИФ) она поступит в оборот в массовом масштабе", - сказал Белов журналистам.

Он отметил, что новую банкноту ЦБ будет вводить в оборот постепенно, "старые" изымать из него не будет.

Банк России 1 октября в 10:00 по московскому времени запустит онлайн-голосование по выбору символов новой купюры номиналом 500 рублей, сообщила на заседании совета председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Итоги голосования регулятор планирует подвести 14 октября в 12:00.

Обновленная купюра в 500 рублей посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорску.

В список символов для лицевой стороны банкноты номиналом 500 рублей войдут достопримечательности Пятигорска, для оборотной - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.

По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты.

Ранее сообщалось, что ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей, в 2026 году начнет работать над купюрами номиналом 10 и 50 рублей.

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей Банк России планирует представить до конца 2025 года.