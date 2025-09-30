Кабмин предложил освободить от НДФЛ расходы на ДМС при загранкомандировках

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), согласно которым расходы работодателя на оформление полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), требуемого для въезда в иностранное государство и пребывания там во время служебной командировки, не будут облагаться НДФЛ.

Документ (N026190-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка вносится в ст. 217 НК (НДФЛ) и распространяет действующий порядок освобождения от налогообложения расходов по командировкам на оформление полиса ДМС, обязательного для въезда и пребывания в зарубежных странах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.