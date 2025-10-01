Мишустин вручит правительственные премии в области образования

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 1 октября, вручит премии и благодарности правительства в области образования.

Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

10 ежегодных премий в области образования присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до 5 человек) по решению правительства на основании предложений Межведомственного совета. Благодарности правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере, информирует пресс-служба.



