Президиум РАН: трансплантология сегодня и завтра

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Очередное заседание Президиума РАН было посвящено важнейшему направлению в медицине – трансплантологии. О главных темах рассказывает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Торжественная часть

Точное название обсуждаемой темы - "Трансплантация солидных органов, векторы научного поиска, прорывные технологии и перспективы развития". Солидными органами человека в медицине называются плотные, точнее, неполые органы (сердце, печень, почки). Их трансплантация - одно из самых высокотехнологичных направлений медицины.

Но перед началом заседания состоялось торжественное вручение государственных наград и диплома иностранного члена Российской академии наук. В частности, орден Александра Невского вручен академику Борису Мясоедову, который под бурные аплодисменты сообщил, что работает в Академии уже 72 года.

Диплом иностранного члена РАН вручен китайскому профессору Шао Цзяньда, известному своими достижениями в области лазерной физики. В своем выступлении профессор отдал должное всем тем, кто "вложил душу" в российско-китайское сотрудничество в области лазерной технологии, особенно отметив значение трудов советских академиков Басова, Прохорова и Лебедева. Он сказал также, что постоянно в разговорах с коллегами подчеркивает: нельзя забывать, что Китаю для создания и развития его науки и промышленности помогали 20 тысяч советских специалистов. А что касается влияния советской академии, то об этом ярко говорит тот факт, что Академия наук КНР – это точная копия Академии наук СССР.

Откуда что берете?

Вице-президент РАН академик Михаил Пирадов в своем вступительном слове пояснил значение обсуждаемой темы. Она важна, сказал он, прежде всего потому, что это "яркий, возможно, ярчайший пример тех достижений и возможностей, которых добилась современная медицина. Это направление аккумулирует все новейшие достижения биомедицины и позволяет излечивать ранее абсолютно неизлечимых пациентов". И, конечно, академик остановился на интересующем всех вопросе: откуда в трансплантологии берут органы?

Пирадов: Трансплантологам часто задают вопросы: собственно, откуда вы берете органы? Отвечаю: в настоящее время практически все органы берутся у людей с так называемой смертью мозга. Что это такое? Многие века смерть человека, так нас учили и в медицинских институтах, констатировалась на основании только двух вещей – или остановка сердца, или остановка дыхания.

Но достижения реаниматологии, которые были связаны с изобретением аппарата искусственной вентиляции легких и аппарата искусственного кровообращения, сделали возможным поддерживать деятельность сердца и легких сколь угодно долго. Однако тогда, когда мозг страдал необратимо, было очевидно, что шанс человека на выживание полностью отсутствует, несмотря на искусственную вентиляцию и на аппарат искусственного кровообращения. Поэтому в 1959 году два французских врача, Пьер Моллар и Морис Гулон, выдвинули концепцию так называемой смерти мозга как нового состояния смерти человека.

На сегодняшний день смерть мозга определяется как полное и необратимое прекращение всех функций головного мозга при работающей искусственной вентиляции легких и фармакологически поддерживающемся кровообращении.

Практически во всех странах мира, Африка несколько выбивается из этого, смерть мозга признана эквивалентной смерти человека. Все три мировых религии: христианство, буддизм и ислам, - я бы сказал, благосклонно относятся к возможности пересадки органов от умершего человека к живому ради его спасения. И смерти мозга уделяется так много внимания потому, что это один из краеугольных камней, на которых лежит трансплантология.

Корр.: В России также разрабатывались критерии определения смерти мозга?

Пирадов: Национальный критерий смерти мозга в нашей стране разрабатывается с 1986 года, и в 2014 году была принята последняя, четвертая по счету, версия этих критериев. Они разрабатываются в основном на базе Российского центра неврологии и нейронаук. За последние 10 лет введение последних по времени критериев смерти мозга дало возможность увеличить число трансплантаций в нашей стране в два раза, а в Москве - в 2,7 раза.

За последние 10 лет число центров трансплантации по пересадке почки, печени, сердца, легких и других органов в России увеличилось вдвое: с 32 до 61. На сегодняшний день, за 20 лет количество пересадок органов увеличилось: почки – в 35, печени - в 10, а сердца – в 38 раз.

Экономический эффект

Корр.: С основным докладом выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова академик Сергей Готье. Он продемонстрировал новый диализный аппарат, созданный в его Центре, который фактически может заменить импортное устройство при проведении диализа.

Он сообщил также, что в его Центре произвели уже 3000 операций по пересадке различных органов. Интересно, что академик показал эту проблему не только с медицинской стороны, но и с финансовой.

Готье: При трансплантации почки мы, кроме увеличения продолжительности жизни и дальнейшего улучшения ее качества, имеем и колоссальный экономический эффект в отношении стоимости лечения таких пациентов. Конечно, при этом никто не умаляет роль диализной терапии, которая помогает людям существовать до пересадки или вообще продолжать жить, если трансплантацию сделать невозможно.

Корр.: Экономический эффект исходит из затраченных средств на лечение пациента и поддержание его жизни путем различных препаратов и устройств, в том числе и диализных.

Пересадка органов у детей

Корр.: Неотъемлемой частью трансплантации является разработка механической поддержки кровообращения, которое обеспечивает поддержание жизни для пересадки, в частности, сердца.

Готье: Механическая поддержка кровообращения помогает нам работать и с детьми, которым в связи с антропометрическими параметрами невозможно найти сердечный трансплантат. Мы благодарны правительству за то, что нам предоставлена возможность использования американского искусственного левого желудочка, который позволяет при малых антропометрических данных все-таки спасти жизнь ребенку и способствовать его физическому развитию для того, чтобы ему можно было потом пересадить сердце.

Продолжая тему детской трансплантации, я могу с удовольствием сказать, что потребность Российской Федерации в трансплантации печени у детей полностью удовлетворена: никто за границу для проведения такой операции уже не ездит.

Корр.: Другие выступившие докладчики останавливались на развитии инженерии, т. е. на создании механических устройств для поддержания жизни человека как в период операции, так и в том случае, если она невозможна. Такие приборы создаются совместно с Курчатовским институтом, но многим еще предстоят клинические испытания.

Затрагивалась и тема ксенотрансплантации, т. е. пересадки органов и тканей животных. Но это направление в мировой медицине еще недостаточно развито.