Более 5 тыс. россиян путешествовали в Абхазию по "единому" билету в 2025 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мультимодальные перевозки из России в Абхазию завершились, в этом туристическом сезоне "единым" билетом воспользовались более 5 тыс. путешественников, сообщает АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России.

"Перевозки в Республику Абхазия по "единому" билету включают комбинацию транспорта "поезд плюс автобус" и "самолет плюс автобус". За туристический сезон более 5 тыс. пассажиров воспользовались возможностью комфортного путешествия в популярные курортные города Абхазии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в организации, география перевозок охватила пять ключевых направлений - Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

"Пицунда стала самым популярным направлением - туда отправились 42% пассажиров. Гагра заняла второе место (30% пассажиров). В основном туристы отправлялись в Абхазию через железнодорожный вокзал Адлера - 94% пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

Перевозки в Абхазию по системе "единого" билета были организованы в 2017 году. Сегодня прямые смешанные (мультимодальные) перевозки пассажиров также осуществляются в один из городов Золотого кольца России - Суздаль, на побережье Балтийского моря Калининградской области, в живописные города Белозерск и Кириллов Вологодской области, в города Удмуртской Республики, на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области, от аэропорта Горно-Алтайска до самых крупных санаториев Белокурихи и от международного аэропорта Махачкалы (Уйташ) до центра города Махачкалы. В декабре возобновятся перевозки по "единому" билету на горнолыжные курорты Северного Кавказа (Приэльбрусье, Домбай, Архыз) на зимний сезон 2025-2026 гг.

