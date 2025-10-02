Лавров 9 октября в Душанбе примет участие во встрече глав МИД стран СНГ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе в Душанбе примет участие во встрече глав МИД стран СНГ, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"9 октября в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова добавила, что "главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные направления совместной работы на перспективу".

"Особое внимание будет уделено вопросам расширения связей Содружества с другими объединениями", - отметила Захарова.

По ее словам, также "запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам".

"Предполагается, что по итогам встречи будет одобрен ряд проектов в совместном заявлении. Ожидается принятие решений, направленных на укрепление внешнеполитической координации, углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной сферах, совершенствование договорно-правовой базы СНГ", - уточнила представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, на предстоящем заседании "министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2026 год".