Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор анонсирует проект "Знак качества образовательных организаций", в рамках которого выделят российские школы, демонстрирующие высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"Знак отличия станет не только признаком достижений школы, но и дополнительным стимулом для повышения качества образования, а также укрепит доверие родителей и общественности к образовательным организациям и к системе российского образования в целом", - приводятся слова Музаева в сообщении, размещенном на сайте Рособрнадзора в четверг.

Глава ведомства отметил, что цель проекта - отметить те организации, которые показывают высокие образовательные результаты и объективность при проведении оценочных процедур.

"Для сбора мнений об инициативе был проведен открытый опрос. Большинство респондентов - 98% - поддержали данный проект", - добавил Музаев.