Москва пригрозила жестким ответом на любые действия ЕС в отношении активов РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Любые несанкционированные действия Евросоюза в отношении замороженных российских активов повлекут за собой жесткие политические и экономические ответные меры со стороны Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой по предоставлению Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов. Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что "не все страны ЕС согласны с этим планом".



