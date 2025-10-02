Президент России назвал президента США комфортным собеседником

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа комфортным собеседником, который умеет слушать и слышать, хотя и любит иногда эпатировать.

"На мой взгляд, президент Трамп, а мы с ним знакомы давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят, но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно, слушает, слышит, реагирует, то есть, в принципе, он такой комфортный собеседник", - сказал Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.

Он отметил при этом: "И то, что мы предприняли попытку поискать и найти возможные варианты решения украинского кризиса, на мой взгляд, это неплохо".

По словам Путина, наряду с украинской темой, которая превалировала на переговорах на Аляске, затрагивалась также и российско-американская двусторонняя повестка. "Все-таки, так или иначе речь, хоть и поверхностно, шла и о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не только в тупике, но и на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить", - сказал президент.