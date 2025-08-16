Поиск

Президент РФ завершил свой визит на Аляску

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин завершил свой визит на Аляску.

Глава российского государства поднялся по трапу на борт своего самолета, помахал рукой и зашел внутрь.

Кадры показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин прилетел в Анкоридж на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в 21:58 по московскому времени. Он встретился со своим визави прямо на летном поле. Главы государств начали общение по пути на церемонию совместного фотографирования и уехали на переговоры на лимузине президента США.

В общей сложности Путин провел на Аляске почти пять часов. Переговоры Путина и Трампа в узком составе длились 2 часа 45 минут. Затем президенты выступили с заявлениями для прессы и покинули зал пресс-конференции, не отвечая на вопросы СМИ.

Хроника 11 – 16 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин
