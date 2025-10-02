Путин заявил о попытке извне организовать "цветную революцию" в Сербии

Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин сообщил, что по данным российских специальных служб, западные центры предпринимают попытки организовать "цветную революцию" в Сербии.

"Я согласен с президентом Вучичем, ну, и наши специальные службы подтверждают это - некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции - в данном случае в Сербии", - сказал он на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он пояснил, что всегда находятся молодые люди, которые не очень ориентируются в реальных проблемах и последствиях, к которым приводят нелегитимные формы смены власти, в том числе в результате "цветных революций".

"К чему привела цветная революция на Украине, всем хорошо известно", - подчеркнул президент.

Он отметил, что и президент Сербии Александр Вучич пытается вести диалог с теми, кто выходит на улицы.

По его словам, те, кто толкает молодых людей на улицы, хочет, чтобы сербский народ страдал, "так же как некоторые хотят, чтобы страдал народ российский".

"Вот эти посулы, согласно которым вот сейчас вы пойдете, кого-то свергните, а дальше всем будет хорошо... Никто никогда не говорит, как хорошо, как быстро хорошо. И за счет чего вдруг станет все хорошо. Этого никогда те, кто провоцирует подобные события, никогда не говорят. И как правило, это все приводит к обратному результату", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что это внутреннее дело самой Сербии.

Отвечая на вопрос, хорошие ли у него сейчас отношения с Вучичем, Путин ответил: "У меня со всеми хорошие отношения, и с Вучичем тоже".

В Сербии продолжаются протесты с тех пор, как в ноябре 2024 года на на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад обрушилась кровля и погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

Президент Вучич исключил возможность смены власти в результате этих акций.