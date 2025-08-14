Поиск

В МВД Сербии сообщили о задержании 47 человек во время ночных беспорядков

В отношении задержанных начато расследование

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В руководстве МВД Сербии в четверг сообщили, что во время протестов минувшей ночью задержаны 47 человек.

"Задержаны 47 человек, в их отношении начато расследование. Самая сложная ситуация складывалась в городе Нови Сад, а также местами в Белграде. Нападениям подверглись штаб-квартиры Сербской прогрессивной партии (правящая - ИФ)", - приводит слова главы МИД Сербии Ивицы Дачича белградская радиостанция В92.

Министр добавил, что "во время беспорядков травмы получили 27 сотрудников полиции, повреждено пять служебных автомобилей".

В ночь на четверг в Белграде и ряде других городов Сербии произошли массовые беспорядки, во время которых пострадали более 60 человек. Сообщается и о нападениях на представителей армии Сербии - травмы получили семь военнослужащих.

Протесты в стране начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

