В Москве уверены, что Сербия справится с попытками подорвать единство сербского народа

Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия не может оставаться равнодушной к ситуации в Сербии, где с 13 августа в ряде городов проходят уличные протесты; в Москве уверены, что стране удастся справиться с попытками подорвать единство сербского народа, заявили в МИД России.

"Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле. В том числе заявляет о готовности к проведению досрочных выборов", - говорится в его комментарии.

"Россия не может оставаться равнодушной к тому, что происходит в братской Сербии, которая в непростых условиях находит в себе силы сохранять самостоятельность, защищать суверенитет", - отметили на Смоленской площади.

В МИД добавили, что "в Москве уверены, что в этой стране восстановятся мир, стабильность и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство сербского народа, столь необходимое на современном историческом отрезке".

Обстановка в городах Сербии обострилась в ночь на среду. Протестующие активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги, громят штаб-квартиры правящей Сербской прогрессивной партии. Правоохранители принимают ответные меры, так, за минувшую ночь задержаны 37 участников беспорядков.

Накануне сообщалось о более 60 пострадавших гражданских лицах, а также о 27 травмированных полицейских и семерых военнослужащих.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.