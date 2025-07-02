Вучич заявил, что "контейнерная революция" в Сербии обречена на провал

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заверил, что "контейнерная революция" в стране не пройдет.

"Ненависть и "контейнерная революция" не могут быть будущим Сербии. Сербия не желает разрушений. Сербия желает идти вперед", - приводит в среду слова Вучича сербское издание "Политика".

"Контейнерной революцией" президент назвал продолжающиеся протесты, которые начались после того, как в начале ноября прошлого года на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад обрушилась часть кровли, в результате чего погибли 16 человек. После этого страну охватили студенческие протесты, участники которых, в частности, в последние дни использовали мусорные контейнеры для того, чтобы перегораживать автомагистрали.

"Вы не сможете объяснить жителям Сербии, что "контейнерная революция" - это их будущее. Вы выбрасываете мусор на улицу, вы отнимаете драгоценное время у тех людей, которые хотят что-то делать", - сказал Вучич.

По его словам, у участников протестов просто нет какой-либо другой общественной жизни, но они должны дать возможность работать другим людям.