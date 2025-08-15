Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что минувшей ночью в ряде городов страны произошли массовые нарушения правопорядка со стороны оппозиции, пострадали 42 полицейских.

"Ночью произошли массовые и серьезные нарушения общественного порядка в городах Сербии со стороны протестующих. Нападениям подверглись полицейские", - приводит в пятницу слова Дачича белградская радиостанция Б92.

"Травмы получили 42 полицейских, из них 26 в Белграде, семеро - в Вальево, девять - в Панчево", - отметил Дачич.

Обстановка в городах Сербии обострилась в ночь на среду. Протестующие активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги, громят штаб-квартиры правящей Сербской прогрессивной партии. Правоохранительные органы принимают ответные меры, за минувшую ночь задержаны 37 участников беспорядков.

Накануне сообщалось о более 60 пострадавших гражданских лицах, а также о 27 травмированных полицейских и семерых военнослужащих.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.



