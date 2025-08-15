Поиск

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что минувшей ночью в ряде городов страны произошли массовые нарушения правопорядка со стороны оппозиции, пострадали 42 полицейских.

"Ночью произошли массовые и серьезные нарушения общественного порядка в городах Сербии со стороны протестующих. Нападениям подверглись полицейские", - приводит в пятницу слова Дачича белградская радиостанция Б92.

"Травмы получили 42 полицейских, из них 26 в Белграде, семеро - в Вальево, девять - в Панчево", - отметил Дачич.

В миреВ МВД Сербии сообщили о задержании 47 человек во время ночных беспорядковЧитать подробнее

Обстановка в городах Сербии обострилась в ночь на среду. Протестующие активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги, громят штаб-квартиры правящей Сербской прогрессивной партии. Правоохранительные органы принимают ответные меры, за минувшую ночь задержаны 37 участников беспорядков.

Накануне сообщалось о более 60 пострадавших гражданских лицах, а также о 27 травмированных полицейских и семерых военнослужащих.

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября прошлого года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.


Сербия Белград Нови Сад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с Путиным

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита на Аляске подписание документов не планируется

ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией, Южным Суданом о переселении палестинцев

ЕС изучает варианты места возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });