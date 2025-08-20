Поиск

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей
Архивное фото
Фото: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В более чем 50 городах и населенных пунктах Сербии проходят акции в поддержку властей страны, сообщил телеканал РТС.

Как сказал президент страны Александр Вучич, эти акции направлены не против участников антиправительственных выступлений, а против формы выражения протеста: "Мы никогда не выступаем против людей, но мы против блокад и насилия".

Он отметил, что "люди, блокирующие улицы, скрывают лица - они прячутся, потому что им нечего предложить, и они боятся за свою безопасность".

Протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги.

Александр Вучич Сербия Нови Сад
