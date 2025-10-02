Поиск

Путин заявил, что если США не нужно продление ДСНВ, то и РФ не нужно

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Если США не нужно продление ДСНВ, то и России оно не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, что есть люди в Штатах, которые говорят: "Нам не нужно никакого продления". Если им не нужно, то и нам не нужно. В целом, у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите. Мы знаем, что нам делать завтра-послезавтра. Не нужно и не нужно", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если хотят на год зафиксировать статус-кво, мы готовы, мы хотим. Не хотят - не надо", - отметил он.

По словам Путина, есть много подводных камней в диалоге по ДСНВ.

"У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же "Орешник". Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружений не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят, что это все-таки стратегическое оружие. Надо с этим разобраться. Это, конечно, требует времени", - сказал президент.

"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие - "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности "Авангард". У нас могут появиться другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут", - отметил он.

По словам Путина, также важно обсудить вопрос с тактическим ядерным оружием.

"Здесь тоже есть свои подводные камни. Мы нигде его не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев оно по всему миру, во всей Европе, в Турции. Где только нет. Но у нас его больше. С этим надо разобраться", - сказал он.

"Есть международный аспект. Нам все время говорят: "Вы уговорите Китай, чтобы он включился в эту систему ограничения стратегических наступательных вооружений". Почему мы-то? Кто хочет подключить Китай, пожалуйста, договаривайтесь с Китаем. У нас возникает вопрос, если Китай надо подключать к этому, почему тогда оставить за скобками ядерный потенциал Великобритании, Франции. Они - члены НАТО, между прочим. Тем более, что Франция хочет предоставить свой ядерный зонтик всей объединенной Европе. Не учитывать, что ли?", - добавил Путин.

Президент отметил, что у России и США есть паритет, например, в отношении подводных лодок. "У американцев больше подводных лодок, но количество ядерных зарядов на этих лодках примерно одинаковое. У них больше атомных, у нас чуть поменьше атомных лодок стратегического назначения. У нас больше многоцелевых. Они тоже играют очень серьезную роль в общем зачете", - сказал он.

Президент в ходе сессии также заявил, что Россия обладает наиболее современными ядерными вооружениями в мире.

"Уровень современности у нас выше, чем у любой другой ядерной страны мира. Мы просто над этим работали напряженно и долго. И повторяю: уровень современности у нас очень высокий в войсках стратегического назначения", - сказал Путин.

По его словам, Россия готова взять паузу и вместе с американскими коллегами поработать над вопросом, связанным с продлением ДСНВ в том случае, если это представляется США целесообразным. "Нет? Не надо. Но это вообще последнее, что в мире есть с точки зрения ограничения стратегических наступательных вооружений", - констатировал Путин.

