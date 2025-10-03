Красноярское ГУ МЧС подтвердило гибель человека в крушении Ан-2

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В крушении легкомоторного самолета Ан-2 авиакомпании "Борус" в 40 километрах от населенного пункта Танызебей погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.

На месте происшествия работают девять человек, от МЧС привлечено пять человек и одна единица техники. Туда направлены врачи и дополнительные силы и средства МЧС.

Ранее о гибели человека в этом авиаинциденте "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил жесткую посадку в Ермаковской районе. По факту инициирована прокурорская проверка.