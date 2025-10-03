Дело возбуждено после жесткой посадки Ан-2 в Красноярском крае

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в пятницу около 17:40 по местному времени (13:40 по Москве) после выполнения авиационных работ самолет Ан-2, на котором находилось два члена экипажа, совершил жесткую посадку.

"Следователем Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц)", - сказано в сообщении.

На место крушения самолета выехали следователи.

Ранее ГУ МЧС сообщало о гибели одного человека.