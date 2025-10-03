Совершивший жесткую посадку в Красноярском крае Ан-2 полностью разрушился

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае, упал в лесу и полностью разрушился.

Соответствующие фотографии опубликованы Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Как сообщалось, самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" с двумя членами экипажа на борту в пятницу совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края после выполнения авиационных работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц).

На место происшествия выехали следователи, сотрудники МЧС. ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщило о гибели одного человека.

"Интерфакс" направил официальный запрос в авиакомпанию "Борус" с просьбой прокомментировать инцидент.

ООО "АК "Борус" зарегистрировано в Шушенском районе Красноярского края в 2017 году. Основная деятельность компании - в сфере пассажирского воздушного транспорта. "Борус" принадлежит его гендиректору Евгению Присяжнюку, который также владеет другой красноярской транспортной компанией (автогрузоперевозки) ООО "Юниверс-Тревел".