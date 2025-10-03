Пошлина на экспорт пшеницы с 8 октября снизится до 493,4 рубля за тонну

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 8 октября составит 493,4 рубля за тонну против 617,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, снижение составит 20%.

Ставка пошлины на ячмень остается нулевой, на кукурузу - снизится до 348,9 рубля с 716,9 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,8 за тонну на пшеницу ($225,8 за предыдущий период), $198,4 - на ячмень ($200,4), $221,8 - на кукурузу ($226).

Новые ставки будут действовать по 14 октября включительно.

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.