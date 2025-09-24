Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 сентября повышается почти в 1,5 раза

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 24 сентября составляет 655,6 рубля за тонну против 495,9 рубля неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Таким образом, она повысилась почти в полтора раза.

Ставка пошлины на ячмень осталась нулевой, на кукурузу выросла в 1,9 раза, до 743,1 рубля с 398,2 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $226 за тонну на пшеницу ($226,3 за предыдущий период), $207,9 - на ячмень ($209,7), $226 - на кукурузу ($223,1).

Новые ставки будут действовать по 30 сентября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень и кукурузу повысилась до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.

