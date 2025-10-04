Кроноцкий вулкан на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кроноцкий вулкан на Камчатке утром в субботу выбросил столб пепла на высоту 9,2 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии.

"Вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на 9.2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Высота самого вулкана составляет 3 тыс. 528 м. Пепловый шлейф распространился на юго-восток от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа нет населенных пунктов. Кроноцкому вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.

Вулкан Кроноцкий расположен в северном секторе Восточной вулканической зоны Камчатки, в 10 км к востоку от озера Кроноцкое и в 225 км от Петропавловска-Камчатского.