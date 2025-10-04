Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за минувшие сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Орестополь Днепропетровской области, Червоное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Запад" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили тактическое положение, "Центр" - улучшили положение по переднему краю.