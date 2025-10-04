Минобороны РФ заявило о поражении энергообъектов, связанных с ВПК Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по объектам энергетики, которые работают на военно-промышленный комплекс Украины, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, ударам подверглись места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и позиции армии Украины в 143 районах.