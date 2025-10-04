Поиск

Что произошло за день: суббота, 4 октября

Протесты в Тбилиси, квоты на вывоз кукурузы и действия ЦАХАЛ после согласия ХАМАС на план Трампа

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров. Этот шаг доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц.

- Армия обороны Израиля не покидает сектор Газа и не сворачивает боевые действия, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник. ЦАХАЛ лишь уменьшает их интенсивность после согласия ХАМАС обсудить план США по урегулированию в Газе.

- Россия вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы. Пошлина в размере 10% будет действовать до 31 августа 2026 года. Квоты будут действовать до 31 декабря 2025 года.

- Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца. В грузинской столице в день муниципальных выборов проходит митинг. Полиция применила водометы. Участники акции протеста подожгли баррикаду, которую сами же возвели близ резиденции президента. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже празднуют победу на местных выборах.

- Турист погиб на вулкане Вилючинский на Камчатке. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели.

- "Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ. Однако его могут догнать имеющие по игре в запасе ЦСКА и "Локомотив".

Новости

Электроснабжение полностью восстановлено в Екатеринбурге

Четыре человека пострадали в Белгороде из-за атаки ВСУ

Роспотребнадзор запросил данные о вспышке энтеровируса в турецком отеле

Один турист погиб, второй в тяжелом состоянии на вулкане Вилючинский на Камчатке

Губернатор сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и пригород

Два микрорайона Екатеринбурга частично обесточены из-за повреждения ЛЭП

РФ вводит пошлину на экспорт масличного льна и региональные квоты на вывоз кукурузы

