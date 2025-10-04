Поиск

Участники акции протеста в Тбилиси подожгли баррикаду близ резиденции президента

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Тбилиси недалеко от здания резиденции президента Грузии участники оппозиционной акции протеста подожгли возведенную ими же, передает корреспондент "Интерфакса".

В частности, участники акции использовали для возведения баррикады скамейки, стулья, столы уличных кафе и другие предметы.

Ранее полиция и спецназ МВД применили против участников акции слезоточивый газ и водомет после того, как протестующие попытались прорваться в здание резиденции президента. Грузинские телеканалы показали кадры, на которых видно, как некоторые участники акции используют "рогатки", предположительно обстреливая полицейских камнями.

Между тем, со стороны организаторов митинга, который параллельно проходит перед зданием парламента Грузии, прозвучали призывы к участникам акции направиться к главному офису правящей партии "Грузинская мечта".

