СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

Фото: Tsafrir Abayov/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покидает сектор Газа и не сворачивает боевые действия, а лишь уменьшает их интенсивность после того, как движение ХАМАС выразило готовность обсудить план США по урегулированию конфликта, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник.

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа

"Мы находится на первой стадии этого плана. ЦАХАЛ остается в Газе, и отвод войск будет только до "желтой линии" и окрестностей города Газа во время фазы освобождения заложников", - сказал источник.

Согласно плану Белого дома, "желтая линия" - рубеж на территории сектора Газа, куда отойдут подразделения ЦАХАЛ, пока идет освобождение заложников.

"Никто не отходит прямо сейчас, мы сокращаем интенсивность боевых действий, это не прекращение огня. На первой стадии освободят заложников. После этого мы продолжим переговоры", - отметил собеседник портала.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ получила приказ остановить наступление в городе Газа, ограничиться оборонительными действиями для самозащиты. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир обсудил с военачальниками подготовку к реализации первого этапа плана Трампа по Газе.

План предполагает освобождение живых израильских заложников, а также возвращение тел погибших в течение 72 часов. Взамен предусматривается прекращение огня.

ЦАХАЛ ХАМАС Газа Израиль сектор
