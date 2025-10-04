Трех туристов эвакуируют с вулкана Вилючинский на Камчатке

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Трое туристов сорвались с высоты на вулкане Вилючинский на Камчатке, их планируют экстренно эвакуировать, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, они не могут самостоятельно продолжить путь. Один из пострадавших связался со спасателями и попросил о помощи.

К месту происшествия направился вертолет Центра медицины катастроф с группой спасателей и медиков. Также к туристам выехала группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. Они используют технику высокой проходимости, чтобы добраться до людей. Группа туристов не была заранее зарегистрирована в МЧС.