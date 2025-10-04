МВД Грузии призывает организаторов митинга протеста не выходить за рамки закона

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщает, что в целях охраны общественного порядка сотрудники полиции мобилизованы в различных местах Тбилиси в связи с запланированным в субботу митингом оппозиции.

МВД призвало организаторов и участников митинга провести собрание и манифестацию в рамках установленных законодательством.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что, если участники митинга попытаются перейти к насилию, то они получат ответ в рамках закона.

"Даже в условиях полной мобилизации оппозиция сегодня на митинге будет представлена очень слабо. Исходя из этого, у нее нет никакой перспективы на успех", - сказал Кобахидзе.

Ранее лидеры радикальной оппозиции заявили о проведении в субботу - в день выборов в органы местного самоуправления - массового митинга, на котором прозвучит призыв к властям уйти в отставку.