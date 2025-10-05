Поиск

Никто не пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Красном Луче Луганской Народной Республики, по предварительным данным, нет, сообщил в воскресенье глава администрации муниципалитета Сергей Соловьев.

"В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб (...). По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Соловьев в своем телеграм-канале.

По его данным, жителям дома оказана необходимая помощь.

Ранее Соловьев сообщил о взрыве газа в многоквартирном доме в Красном Луче. В результате взрыва разрушены несколько квартир, жителей эвакуировали.

