Атаку 20 беспилотников отразили в нижегородском Дзержинске, есть пострадавший

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Атака беспилотников отражена в районе промзоны в Дзержинске (Нижегородская область) в ночь на понедельник, пострадал один человек, сообщил губернатор Глеб Никитин

"Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, "падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые оперативно ликвидированы". Кроме того, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной АЗС.

"Ущерба промышленным объектам не причинено", - отметил губернатор, добавив, что работа по ликвидации последствий атаки продолжается, ее координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.