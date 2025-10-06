Москва отвергла обвинения в запуске дронов над территорией Германии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нет никаких оснований обвинять Россию в запуске дронов над территорией Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всём винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно, и так к этим объявлениям мы и относимся. С этими дронами история, действительно, по меньшей мере, странная. Но, с другой стороны, опять же никаких оснований обвинять в этом Россию нет", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в понедельник прокомментировал высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что за запусками дронов над территорией ФРГ может стоять Россия.

"Только сегодня я читал, что в одном европейском городе арестовали какого-то местного авиалюбителя, которые испытывал дрон", - сказал Песков.

По его словам, это был неопознанный дрон, который "который вызвал переполох". "Арестовали какого-то парня, выяснили, что авиалюбитель. Причём в сообщении указывается, что парень никакого отношения к России не имеет. Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, нужно как-то шире иметь кругозор", - добавил Песков.