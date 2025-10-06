Путин присвоил генпрокурору РФ Гуцану чин действительного государственного советника юстиции

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил генеральному прокурору РФ Александру Гуцану классный чин действительного государственного советника юстиции.

Указ главы государства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Гуцан был назначен генпрокурором РФ в конце сентября.

Он родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А.Жданова. С этого же года начал работать в органах прокуратуры.

В 2005-2007 - заместитель директора Федеральной службы судебных приставов.

В 2007-2018 - заместитель генерального прокурора Российской Федерации.

С ноября 2018 г. - полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.