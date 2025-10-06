Число жертв ракетного удара по Белгороду увеличилось до двух человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Умер мирный житель, пострадавший при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее Гладков сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по городу один мужчина погиб, еще один пострадал.