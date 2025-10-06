Эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы недалеко от ЗАЭС

Архивное фото Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы недалеко от территории станции, сообщили в агентстве в понедельник.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сегодня слышала обмен артиллерийскими ударами неподалеку от станции. На ЗАЭС сообщили, что два снаряда разорвались на расстоянии 1,25 км от территории этого объекта", - говорится в сообщении МАГАТЭ в социальной сети X.

В агентстве отметили, что с точки зрения МАГАТЭ, такие обстрелы повышают угрозу безопасности станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").