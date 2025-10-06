Два человека ранены при атаке дрона под Белгородом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя ранены при атаке украинского дрона в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Ясные Зори Белгородского района в результате атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения мужчина и женщина. Мужчине с осколочным ранением руки и женщине с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча оказана помощь в Октябрьской районной больнице", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что пострадавших доставляют в больницу Белгорода.

Также, по информации Гладкова, в Белгородском районе в поселке Октябрьский сдетонировавшим дроном повреждена "Газель". В селе Никольское от удара дрона поврежден забор коммерческого объекта.

Кроме того, при атаке дрона в поселке Политотдельский повреждены емкости и выбиты окна в производственном помещении. В селе Нечаевка дрон ударил по частному дому, в результате чего испорчена крыша.

В Шебекинском округе в селе Червона Дибровка дрон нанес удар по парковке одного из предприятий - посечены восемь автомобилей.

В селе Новая Таволжанка дрон атаковал частный дом - возникшее задымление кровли ликвидировано, уточнил губернатор. Остекление, фасад, навес и входная дверь в доме нуждаются в ремонте.

Город Грайворон атакован шестью беспилотниками, в результате чего в социальном объекте посечены фасад здания и забор. В трех частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. В коммерческом объекте повреждены кровля, остекление, фасад и забор, а также два рядом припаркованных легковых автомобиля. Кроме того, в двух домах повреждены фасады.

В селе Луговка, по данным руководителя региона, в результате атаки беспилотника посечен забор сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе при атаках дронов в трех селах повреждены несколько домовладений и соцобъект.

В поселке Красная Яруга в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечена кровля административного здания, проинформировал Гладков.