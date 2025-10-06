Велосипедист ранен при атаке дрона в Курской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при атаке дрона в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.