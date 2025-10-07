Поиск

Путин в свой день рождения проведет совещание с членами СБ РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, в день своего рождения, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне рассказал, что Путин в преддверии визита в Таджикистан проведет обычный рабочий день. Во второй половине дня пройдет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Кроме того, у главы государства запланировано много международных разговоров. Песков отметил, что традиционно Путин получает в день рождения поздравления от своих зарубежных коллег.

Он также допустил, что у главы государства, "наверняка, есть и личные" планы.

"День рождения есть день рождения, но мне известно и о рабочих планах", - рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин Дмитрий Песков СБ РФ Совбез
