Снег лежит на 80% территории азиатской части страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров сформировался на 80% территории азиатской части страны - в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в этих же регионах в течение недели прогнозируется холодная погода, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской части страны уже на 80% установился снежный покров. Это и в Сибирском федеральном округе, и на Дальнем Востоке - уже 80% территории покрыто снегом", - сказал Вильфанд.

На европейской территории России снежный покров не сформировался, уточнил Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что практически на всей территории азиатской части страны на этой неделе будет холодная погода, что связано с антициклональным режимом погоды и поступлением холодных воздушных масс с севера. "Поэтому, там температуры низкие, особо низкие температуры на юге Сибири - на 4-6 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.