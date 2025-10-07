Поиск

Получающие лечение по ОМС пациенты ежегодно тратят около 1,5 трлн рублей на допуслуги

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Граждане, получающие лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый год тратят порядка 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги, при этом эксперты выступают за эффективное распределение средств между ОМС и добровольным медицинским страхованием (ДМС), заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Люди, которые лечатся по ОМС, тратят на дополнительные услуги в рамках такого лечения 1,5 трлн рублей в год. Еще 300 млрд рублей - это взносы по добровольному медицинскому страхованию. То есть речь не идет о том, чтобы люди тратили больше денег на лечение - они и так уже тратят эти деньги. Речь идет о более эффективном распределении средств и ресурсов между ОМС и ДМС", - сказал Уфимцев в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он отметил, что "во многих странах государственные гарантии для граждан в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания имеют очень глубокую детализацию, вплоть до медицинских услуг, а также содержат различные инструменты мотивации людей к здоровому образу жизни".

"Например, в Германии риски лечения заболеваний переходят на застрахованного, если он вовремя не прошел профилактический осмотр или диспансеризацию. У нас не так. Наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ), безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики", - пояснил президент ВСС.

В качестве примера он привел стоматологические услуги.

"Взять, к примеру, стоматологию. Некоторые виды стоматологических услуг в ОМС фактически недоступны - в частности, протезирование. Также в ОМС не входит анестезия, за нее нужно платить. Мы знаем, что большинство россиян лечат зубы в частных клиниках, но даже те, кто делает это по ОМС, вынуждены доплачивать. И такая тенденция не только в стоматологии", - подчеркнул Уфимцев.

По его мнению, "если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, но уже не только как добровольное медицинское страхование, а как дополнительное к тому пакету услуг, которые будут прописаны в ПГГ".

"Это позволило бы решить вопрос с массовостью этого сегмента ДМС и существенно повысить его финансовую доступность для людей", - резюмировал президент Всероссийского союза страховщиков.

Евгений Уфимцев ОМС ДМС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Что произошло за день: понедельник, 6 октября

Три БПЛА обнаружены и обезврежены на предприятии в Тюмени

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы недалеко от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы недалеко от ЗАЭС

Суд арестовал экс-министра Абызова по новому уголовному делу

Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее

Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Южной Корее

Суд в Москве заочно арестовал главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Военная операция на Украине

Число жертв ракетного удара по Белгороду увеличилось до двух человек

Глава Минсельхоза призвала ускорить создание засухоустойчивых сортов

Глава Минсельхоза призвала ускорить создание засухоустойчивых сортов

Суд в Москве обратил в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });