Получающие лечение по ОМС пациенты ежегодно тратят около 1,5 трлн рублей на допуслуги

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Граждане, получающие лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), каждый год тратят порядка 1,5 трлн рублей на дополнительные услуги, при этом эксперты выступают за эффективное распределение средств между ОМС и добровольным медицинским страхованием (ДМС), заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Люди, которые лечатся по ОМС, тратят на дополнительные услуги в рамках такого лечения 1,5 трлн рублей в год. Еще 300 млрд рублей - это взносы по добровольному медицинскому страхованию. То есть речь не идет о том, чтобы люди тратили больше денег на лечение - они и так уже тратят эти деньги. Речь идет о более эффективном распределении средств и ресурсов между ОМС и ДМС", - сказал Уфимцев в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он отметил, что "во многих странах государственные гарантии для граждан в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания имеют очень глубокую детализацию, вплоть до медицинских услуг, а также содержат различные инструменты мотивации людей к здоровому образу жизни".

"Например, в Германии риски лечения заболеваний переходят на застрахованного, если он вовремя не прошел профилактический осмотр или диспансеризацию. У нас не так. Наша Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ), безусловно, детализируется год от года. Но довольно низкими темпами, и поэтому до сих пор большая часть медицинской помощи, гарантированной людям, описывается до уровня профиля медицинской помощи, без конкретики", - пояснил президент ВСС.

В качестве примера он привел стоматологические услуги.

"Взять, к примеру, стоматологию. Некоторые виды стоматологических услуг в ОМС фактически недоступны - в частности, протезирование. Также в ОМС не входит анестезия, за нее нужно платить. Мы знаем, что большинство россиян лечат зубы в частных клиниках, но даже те, кто делает это по ОМС, вынуждены доплачивать. И такая тенденция не только в стоматологии", - подчеркнул Уфимцев.

По его мнению, "если бы перечень доступных медицинских услуг был описан в Программе государственных гарантий, нам было бы гораздо легче предлагать людям ДМС, но уже не только как добровольное медицинское страхование, а как дополнительное к тому пакету услуг, которые будут прописаны в ПГГ".

"Это позволило бы решить вопрос с массовостью этого сегмента ДМС и существенно повысить его финансовую доступность для людей", - резюмировал президент Всероссийского союза страховщиков.